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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.09.2018
              50 000

              архитектурный проект жилого дома

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +9519197247
              Ключевые слова:
              дизайн, интерьера, проектирование, дизайн-проект, эскизный, проект, архитектуры, проекты, домов
              Продавец
              Архитектурная студия Понизовкиных
              0
              Описание товара

              Каждый человек желает иметь дом своей мечты. Практика показывает, что даже если есть средства на его приобретение, далеко не всегда на рынке можно найти уже готовое жильё, которое действительно соответствовало бы самым высоким критериям. Именно поэтому проектирование домов и коттеджей – такая востребованная услуга на сегодняшний день. Она дает возможность построить по-своему неповторимое и действительно оригинальное сооружение, не имеющего аналогов. Это подразумевает, что потребности заказчика будут удовлетворены в соответствии с нормативными документами и регламентами. Специалисты разрабатывают дизайн и уникальную планировку самого здания и территории, которая расположена вокруг него.

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