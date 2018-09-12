МАССАЖ ЛИЦА 10 сеансов

Описание товара

Гладкая бархатистая кожа и нежный овал лица издавна считаются символом молодости и красоты, идеалом, к которому стремится каждая женщина. Но время играет против организма человека. И мы всё чаще расстраиваемся, замечая первые признаки старения: предательские лучики в уголках глаз, дряблую кожу, расплывшийся контур. К сожалению, увядание – естественный и необратимый процесс. Избежать его не удастся, а вот приостановить – можно. На счастье, существует массаж лица – простой, но очень эффективный способ продлить здоровье и привлекательность на долгие годы.

Еще Авиценна говорил, что механическое воздействие на мышцы и кожу лица оказывает благотворное влияние на организм в целом. Великий врачеватель характеризовал массаж, как естественную восстанавливающую и омолаживающую силу. С тех пор прошло немало столетий, но целебная процедура не затерялась в веках, наоборот, появились новые виды и техники их исполнения, которые пользуются необычайной популярностью и в наши дни.

Никакая в мире косметика не способна заменить эффект от массажа. Мало того, что эта процедура словно отматывает годы назад, делая лицо моложе и свежее. Она ещё дарит человеку ценные тактильные ощущения, которые несут в себе спокойствие, полное расслабление, эмоциональный заряд и поток жизненной энергии.