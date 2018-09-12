Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 12.09.2018
              5 000

              МАССАЖ ЛИЦА 10 сеансов

              Ссылка на сайт продавца
              перейти
              Телефон
              +7(900)3093835
              Ключевые слова:
              массаж, массаж, лица
              Продавец
              Врата Льва
              0
              Описание товара

              Гладкая бархатистая кожа и нежный овал лица издавна считаются символом молодости и красоты, идеалом, к которому стремится каждая женщина. Но время играет против организма человека. И мы всё чаще расстраиваемся, замечая первые признаки старения: предательские лучики в уголках глаз, дряблую кожу, расплывшийся контур. К сожалению, увядание – естественный и необратимый процесс. Избежать его не удастся, а вот приостановить – можно. На счастье, существует массаж лица – простой, но очень эффективный способ продлить здоровье и привлекательность на долгие годы.
              Еще Авиценна говорил, что механическое воздействие на мышцы и кожу лица оказывает благотворное влияние на организм в целом. Великий врачеватель характеризовал массаж, как естественную восстанавливающую и омолаживающую силу. С тех пор прошло немало столетий, но целебная процедура не затерялась в веках, наоборот, появились новые виды и техники их исполнения, которые пользуются необычайной популярностью и в наши дни.
              Никакая в мире косметика не способна заменить эффект от массажа. Мало того, что эта процедура словно отматывает годы назад, делая лицо моложе и свежее. Она ещё дарит человеку ценные тактильные ощущения, которые несут в себе спокойствие, полное расслабление, эмоциональный заряд и поток жизненной энергии.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store