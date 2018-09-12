Дизайн проект интерьера

Описание товара

Город накладывает свой отпечаток на все, в том числе и на формирование эстетического мировосприятия и интересов самих горожан. В свою очередь, это отражается и на создании интерьера в жилых помещениях, главной составляющей которого является оптимальное совмещение практичности и эстетичности. При этом любой дизайн интерьера квартиры или дома обязательно должен соответствовать вкусам ее владельцев и учитывать самую важную проблему – недостаток свободного пространства, что характерно для большинства домов типовых проектов и вариантов эконом-класса. Однако для профессионалов архитектурной студии Понизовкиных не существует нерешаемых задач. Опыт и творческий подход всегда помогают создать эстетичное и комфортное пространство в помещениях любых размеров, обеспечив их максимальную эргономичность и функциональность при реализации уникальных дизайнерских идей.