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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.09.2018
              30 000 000

              Дом 450 м кв

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +79189953545
              Ключевые слова:
              дом
              Продавец
              ЮГ-РА, ООО
              0
              Описание товара

              Продаётся дом в п. Супсех Анапского района по ул. Жолоба, 89

              - 450 м2.

              Подъезд к дому с двух улиц. Отапливаемый гараж на три машины с горячей и холодной водой. Уличный крытый гараж на две машины со второстепенной улицы.

              Во дворе озеленение, небольшой бассейн, зона барбекю, два отапливаемых хозяйственных блока с подведением воды.

              По периметру установлены 16 камер видеонаблюдения.

              Дом оснащен охранно-пожарной организацей, дизельным генератором, ТП-станцией. Газоснабжение центральное, вода - скважина, канализация - септик.


              Дом:

              3 этаж - зона отдыха, бильярд, две мансардных комнаты (склад).

              2 этаж - две спальни с отдельными санузлами, гардеробная, две гост

              иных комнаты.

              1 этаж - кухня, обеденный зал, коридор, санузел, гостиная, кабинет.

              Подвал (отапливаемый) - спортзал, котельная.

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