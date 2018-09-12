Дом 450 м кв

Описание товара

Продаётся дом в п. Супсех Анапского района по ул. Жолоба, 89

- 450 м2.

Подъезд к дому с двух улиц. Отапливаемый гараж на три машины с горячей и холодной водой. Уличный крытый гараж на две машины со второстепенной улицы.

Во дворе озеленение, небольшой бассейн, зона барбекю, два отапливаемых хозяйственных блока с подведением воды.

По периметру установлены 16 камер видеонаблюдения.

Дом оснащен охранно-пожарной организацей, дизельным генератором, ТП-станцией. Газоснабжение центральное, вода - скважина, канализация - септик.





Дом:

3 этаж - зона отдыха, бильярд, две мансардных комнаты (склад).

2 этаж - две спальни с отдельными санузлами, гардеробная, две гост

иных комнаты.

1 этаж - кухня, обеденный зал, коридор, санузел, гостиная, кабинет.

Подвал (отапливаемый) - спортзал, котельная.