Дом 450 м кв

Продаётся дом в п. Супсех Анапского района по ул. Жолоба, 89
- 450 м2.
Подъезд к дому с двух улиц. Отапливаемый гараж на три машины с горячей и холодной водой. Уличный крытый гараж на две машины со второстепенной улицы.
Во дворе озеленение, небольшой бассейн, зона барбекю, два отапливаемых хозяйственных блока с подведением воды.
По периметру установлены 16 камер видеонаблюдения.
Дом оснащен охранно-пожарной организацей, дизельным генератором, ТП-станцией. Газоснабжение центральное, вода - скважина, канализация - септик.
Дом:
3 этаж - зона отдыха, бильярд, две мансардных комнаты (склад).
2 этаж - две спальни с отдельными санузлами, гардеробная, две гост
иных комнаты.
1 этаж - кухня, обеденный зал, коридор, санузел, гостиная, кабинет.
Подвал (отапливаемый) - спортзал, котельная.