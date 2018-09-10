Мобильный кондиционер Zanussi Marco Polo II ZACM 07 MP2N1

Описание товара

Мобильный кондиционер Zanussi Marco Polo II ZACM-07 MP2/N1С мобильным кондиционером Zanussi (Занусси) Marco Polo II вы сможете создать атмосферу комфорта и уюта везде, где бы вы ни находились. Главное его достоинство - абсолютная компактность. Этот прибор может сопровождать вас повсюду, где необходимо охладить помещение, поскольку не нуждается в монтаже, легко перемещается с места на место и очень прост в обслуживании. Кондиционер Marco Polo II оснащен всеми необходимыми функциями для работы в условиях жаркого лета: охлаждение, вентиляция, осушение. А благодаря функции «Автоматическое испарение конденсата», дополнительный уход за прибором не требуется.

Особенности:

Озонобезопасный фреон R410A