Кондиционер Zanussi Primavera ZACS 12 HPA16N1

Описание товара

Кондиционер Zanussi Primavera ZACS-12 HP/A16/N1Zanussi (Занусси) ZACS-12 HP/A16/N1 серии Primavera - максимально надежный кондиционер, разработанный на базе передовых технологий. Функция Follow Me создает комфортную температуру на основании показателей датчика температуры, встроенного в пульт ДУ, а датчик утечки фреона позволяет предотвратить выход прибора из строя. Важная конструктивная особенность - цельнолитой корпус, исключающий потрескивание пластика при изменении окружающей температуры.

Особенности:

4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение