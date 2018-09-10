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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.09.2018
              42 990

              Кондиционер Zanussi Primavera ZACS 24 HPA16N1

              Телефон
              +74959260454
              Продавец
              ПростоТепло
              0
              Описание товара

              Кондиционер Zanussi Primavera ZACS-24 HP/A16/N1Zanussi (Занусси) ZACS-24 HP/A16/N1 серии Primavera - максимально надежный кондиционер, разработанный на базе передовых технологий. Функция Follow Me создает комфортную температуру на основании показателей датчика температуры, встроенного в пульт ДУ, а датчик утечки фреона позволяет предотвратить выход прибора из строя. Важная конструктивная особенность - цельнолитой корпус, исключающий потрескивание пластика при изменении окружающей температуры.

              Особенности:

              4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение

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