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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.09.2018
              19 990

              Мобильный кондиционер Zanussi Marco Polo II ZACM 12 MP2N1

              Телефон
              +74959260454
              Продавец
              ПростоТепло
              0
              Описание товара

              Мобильный кондиционер Zanussi Marco Polo II ZACM-12 MP2/N1С мобильным кондиционером Zanussi (Занусси) Marco Polo II вы сможете создать атмосферу комфорта и уюта везде, где бы вы ни находились. Главное его достоинство - абсолютная компактность. Этот прибор может сопровождать вас повсюду, где необходимо охладить помещение, поскольку не нуждается в монтаже, легко перемещается с места на место и очень прост в обслуживании. Кондиционер Marco Polo II оснащен всеми необходимыми функциями для работы в условиях жаркого лета: охлаждение, вентиляция, осушение. А благодаря функции «Автоматическое испарение конденсата», дополнительный уход за прибором не требуется.

              Особенности:

              Озонобезопасный фреон R410A

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