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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.09.2018
              22 990

              Мобильный кондиционер Zanussi Da Vinchi ZACM 12 DVHA16N1

              Телефон
              +74959260454
              Продавец
              ПростоТепло
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              Описание товара

              Мобильный кондиционер Zanussi Da Vinchi ZACM-12 DV/H/A16/N1Яркий и компактный мобильный кондиционер Zanussi (Занусси) Da Vinchi подарит вам комфорт в любое время года. Прибор не только эффективно охлаждает, но и обогревает, и осушает воздух. Летом кондиционер за считанные минуты наполняет атмосферу освежающей прохладой и создает ощущение дуновения легкого бриза, зимой и в межсезонье очень быстро обогревает и удаляет лишнюю влажность из помещения. Благодаря максимальной производительности и высокой скорости воздушного потока кондиционер стабильно поддерживает температуру на комфортном уровне.

              Особенности:

              Озонобезопасный фреон R410A

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