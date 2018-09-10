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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.09.2018
              89 400

              Сплит система колонного типа Zanussi ZACF 24 HN1

              Телефон
              +74959260454
              Продавец
              ПростоТепло
              0
              Описание товара

              Сплит-система колонного типа Zanussi ZACF-24 H/N1Широкий набор функций, которым располагает сплит-система Zanussi (Занусси) ZACF-24 H/N1, позволит создать подходящий микроклимат и поддерживать его длительное время. Если вы не располагаете возможностью установить сплит систему на стене или потолке, решить проблему удобного и эффективного охлаждения конференц-залов, холлов гостиниц и ресторанов, а также других подобных помещений, поможет высокопроизводительный колонный кондиционер. Внутренний блок сплит системы имеет форму элегантной колонны и способен украсить интерьер любого зала.

              Особенности:

              4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение

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