Сплит система колонного типа Zanussi ZACF 24 HN1

Описание товара

Сплит-система колонного типа Zanussi ZACF-24 H/N1Широкий набор функций, которым располагает сплит-система Zanussi (Занусси) ZACF-24 H/N1, позволит создать подходящий микроклимат и поддерживать его длительное время. Если вы не располагаете возможностью установить сплит систему на стене или потолке, решить проблему удобного и эффективного охлаждения конференц-залов, холлов гостиниц и ресторанов, а также других подобных помещений, поможет высокопроизводительный колонный кондиционер. Внутренний блок сплит системы имеет форму элегантной колонны и способен украсить интерьер любого зала.

Особенности:

4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение