Мобильный кондиционер Zanussi Da Vinchi ZACM 09 DVHA16N1

Описание товара

Мобильный кондиционер Zanussi Da Vinchi ZACM-09 DV/H/A16/N1Яркий и компактный мобильный кондиционер Zanussi (Занусси) Da Vinchi подарит вам комфорт в любое время года. Прибор не только эффективно охлаждает, но и обогревает, и осушает воздух. Летом кондиционер за считанные минуты наполняет атмосферу освежающей прохладой и создает ощущение дуновения легкого бриза, зимой и в межсезонье очень быстро обогревает и удаляет лишнюю влажность из помещения. Благодаря максимальной производительности и высокой скорости воздушного потока кондиционер стабильно поддерживает температуру на комфортном уровне.

Особенности:

Озонобезопасный фреон R410A