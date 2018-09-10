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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.09.2018
              2 018

              Смеситель для кухни CRON Ф40 белый высокий с гайкой, CN77318 WC

              Телефон
              +78314107079
              Продавец
              ИНЖ-Маркет
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              Описание товара

              Торговая марка Cron предлагает более экономичные модели. Тем не менее, все смесители отличаются достойным качеством, учитывая столь невысокую цену. Разнообразие в дизайне также радует. Пластиковый аэратор – насыщает водную струю воздухом, что делает ее мягкой, без брызг, распадающейся при соприкосновении с поверхностью на небольшие капли. Пластик, из которого изготовлен аэратор, не подвержен налету, уход за ним крайне легок. Хромированные детали – корпус и ручка с хром-никелевым покрытием, нанесенным методом гальванизации. Такое покрытие дает классический зеркальный блеск, и защищает тело смесителя от ржавчины, налета и загрязнения. Ухаживать за смесителем становится очень легко, достаточно регулярно протирать поверхность мягкой губкой с некислотным моющим средством.  Устойчива к налету и ржавчине, не требует частой чистки.

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