Смеситель для кухни CRON мкерамика Люкс, CN4412

Описание товара

Торговая марка Cron предлагает более экономичные модели. Тем не менее, все смесители отличаются достойным качеством, учитывая столь невысокую цену. Разнообразие в дизайне также радует. Пластиковый аэратор – насыщает водную струю воздухом, что делает ее мягкой, без брызг, распадающейся при соприкосновении с поверхностью на небольшие капли. Пластик, из которого изготовлен аэратор, не подвержен налету, уход за ним крайне легок. Хромированные детали – корпус и ручка с хром-никелевым покрытием, нанесенным методом гальванизации. Такое покрытие дает классический зеркальный блеск, и защищает тело смесителя от ржавчины, налета и загрязнения. Ухаживать за смесителем становится очень легко, достаточно регулярно протирать поверхность мягкой губкой с некислотным моющим средством. Устойчива к налету и ржавчине, не требует частой чистки.