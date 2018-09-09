Вакуумно-роликовый массаж

• Эффективное лечение целлюлита, уменьшение объёмов подкожно-жировой клетчатки, коррекция фигуры
• Лифтинг, восстановление упругости и омоложение кожи
• Профилактика варикозного расширения вен
• Реабилитация фигуры после родов
• Стимуляция кровообращения и лечение рубцовых изменений
• Повышение тонуса и снятие болевого синдрома и спазмов мышц
• Ускорение рассасывания гематом
• Снятие отёков различного происхождения
Все тело-800 рублей;
Лицо-500 рублей;
Ноги-ягодицы-450 рублей;
Ноги-ягодицы-живот-550 рублей;
Живот/спина/руки- 400 рублей.
Продолжительность процедуры на все тело 1-1час 20 минут, одна зона 30 минут.