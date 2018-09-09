Вакуумно-роликовый массаж

Описание товара



• Эффективное лечение целлюлита, уменьшение объёмов подкожно-жировой клетчатки, коррекция фигуры

• Лифтинг, восстановление упругости и омоложение кожи

• Профилактика варикозного расширения вен

• Реабилитация фигуры после родов

• Стимуляция кровообращения и лечение рубцовых изменений

• Повышение тонуса и снятие болевого синдрома и спазмов мышц

• Ускорение рассасывания гематом

• Снятие отёков различного происхождения

Все тело-800 рублей;

Лицо-500 рублей;

Ноги-ягодицы-450 рублей;

Ноги-ягодицы-живот-550 рублей;

Живот/спина/руки- 400 рублей.

Продолжительность процедуры на все тело 1-1час 20 минут, одна зона 30 минут.