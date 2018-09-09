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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.09.2018
              800

              Вакуумно-роликовый массаж

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +2869933
              Ключевые слова:
              Старвак, вакуумно-роликовый, массаж, целлюлит, подтянуть, кожу
              Продавец
              ИТАЛИЯ SPA-Wellness Club
              0
              Описание товара


              • Эффективное лечение целлюлита, уменьшение объёмов подкожно-жировой клетчатки, коррекция фигуры
              • Лифтинг, восстановление упругости и омоложение кожи
              • Профилактика варикозного расширения вен
              • Реабилитация фигуры после родов
              • Стимуляция кровообращения и лечение рубцовых изменений
              • Повышение тонуса и снятие болевого синдрома и спазмов мышц
              • Ускорение рассасывания гематом
              • Снятие отёков различного происхождения
              Все тело-800 рублей;
              Лицо-500 рублей;
              Ноги-ягодицы-450 рублей;
              Ноги-ягодицы-живот-550 рублей;
              Живот/спина/руки- 400 рублей.
              Продолжительность процедуры на все тело 1-1час 20 минут, одна зона 30 минут.

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