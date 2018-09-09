Березовый лист

Описание товара

Скраб с экстрактом листа березы прекрасно отшелушивает, обладает обезболивающим, бактерицидным и дезодорирующим эффектами.



Массаж с кремом"Береза" поможет расслабиться после рабочего дня. Входящий в состав экстракт листа березы оказывает бактерицидное действие, увлажняет и успокаивает кожу.

В процедуру входит:

-душ, чашечка напитка со сбитнем;

-прогревание в арома-сауне с использованием фитобальзамов"Хвойный дар" на основе пихты сибирской;

-пилинг-обертывание с березово-солевым составом;

-косметический массаж лица или маска;

-массаж спины;

-отдых, травяной чай с ложечкой меда.



Продолжительность процедуры 2 час 20 минут.