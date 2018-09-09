Березовый лист

Скраб с экстрактом листа березы прекрасно отшелушивает, обладает обезболивающим, бактерицидным и дезодорирующим эффектами.
Массаж с кремом"Береза" поможет расслабиться после рабочего дня. Входящий в состав экстракт листа березы оказывает бактерицидное действие, увлажняет и успокаивает кожу.
В процедуру входит:
-душ, чашечка напитка со сбитнем;
-прогревание в арома-сауне с использованием фитобальзамов"Хвойный дар" на основе пихты сибирской;
-пилинг-обертывание с березово-солевым составом;
-косметический массаж лица или маска;
-массаж спины;
-отдых, травяной чай с ложечкой меда.
Продолжительность процедуры 2 час 20 минут.