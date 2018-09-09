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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.09.2018
              1 500

              Березовый лист

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +2869933
              Ключевые слова:
              СПА, массаж, Покровка, релакс, фитобочка
              Продавец
              ИТАЛИЯ SPA-Wellness Club
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              Описание товара

              Скраб с экстрактом листа березы прекрасно отшелушивает, обладает обезболивающим, бактерицидным и дезодорирующим эффектами.

              Массаж с кремом"Береза" поможет расслабиться после рабочего дня. Входящий в состав экстракт листа березы оказывает бактерицидное действие, увлажняет и успокаивает кожу.
              В процедуру входит:
              -душ, чашечка напитка со сбитнем;
              -прогревание в арома-сауне с использованием фитобальзамов"Хвойный дар" на основе пихты сибирской;
              -пилинг-обертывание с березово-солевым составом;
              -косметический массаж лица или маска;
              -массаж спины;
              -отдых, травяной чай с ложечкой меда.

              Продолжительность процедуры 2 час 20 минут.

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