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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.09.2018
              1 400

              Кедровый пилинг с обертыванием

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +2869933
              Ключевые слова:
              СПА, массаж, Покровка, релакс, фитобочка
              Продавец
              ИТАЛИЯ SPA-Wellness Club
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              Описание товара

              Кедровый пилинг с обертыванием позволяет за минимальное время получить максимальный эффект.
              Скраб из кедровых скорлупок питает, подтягивает кожу, оказывает противовоспалительный эффект, способствует стягиванию кожи, образуя защитную пленку, под которой восстанавливается новый слой молодых клеток.
              Маска - пилинг из скорлупы тонизирует, очищает и омолаживает кожу.

              В процедуру входит:
              - душ, чашечка напитка со сбитнем;
              - прогревание в арома-сауне с использованием фитобальзамов Хвойный дар на основе эфирных масел пихты сибирской;
              -пилинг-обертывание со скорлупой кедрового ореха;
              -косметический массаж лица;
              -легкий массаж тела;
              -травяной чай с ложечкой меда.

              Продолжительность процедуры 2 час 10 минут.

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