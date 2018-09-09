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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.09.2018
              1 400

              Ягодный микс

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +2869933
              Ключевые слова:
              СПА, массаж, лица, расслабляющий, массаж, тела, фитобочка, Покровка
              Продавец
              ИТАЛИЯ SPA-Wellness Club
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              Описание товара

              Приятная и ароматная релакс-процедура в результате которой происходит глубокое увлажнение и питание, восстановление тонуса и насыщение кожного покрова питательными веществами из экстрактов ягод. 
              Предотвращение преждевременного старения клеток, очищение и питание, минерализация кожи, придание ей аромата ягод.
              Детоксикация и оздоровление организма.

              В процедуру входит:
              -душ, чашка напитка со сбитнем;
              -прогревание в арома-сауне с использованием фитобальзамов"Хвойный дар" на основе эфирных масел пихты сибирской;
              -фруктово-ягодное скрабирование всего тела;
              -массаж тела по фруктово-ягодной детокс-маске;
              -косметический массаж лица или маска;
              -отдых, травяной чай с ложечкой меда.

              Продолжительность процедуры 2 час 30 минут.

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