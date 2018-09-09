Ягодный микс

Описание товара

Приятная и ароматная релакс-процедура в результате которой происходит глубокое увлажнение и питание, восстановление тонуса и насыщение кожного покрова питательными веществами из экстрактов ягод.

Предотвращение преждевременного старения клеток, очищение и питание, минерализация кожи, придание ей аромата ягод.

Детоксикация и оздоровление организма.



В процедуру входит:

-душ, чашка напитка со сбитнем;

-прогревание в арома-сауне с использованием фитобальзамов"Хвойный дар" на основе эфирных масел пихты сибирской;

-фруктово-ягодное скрабирование всего тела;

-массаж тела по фруктово-ягодной детокс-маске;

-косметический массаж лица или маска;

-отдых, травяной чай с ложечкой меда.



Продолжительность процедуры 2 час 30 минут.