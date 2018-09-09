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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.09.2018
              1 500

              Шоколадное наслаждение

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +2869933
              Ключевые слова:
              Шоколадное, обертывание, СПА, расслабляющий, массаж, тела, массаж, лица
              Продавец
              ИТАЛИЯ SPA-Wellness Club
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              Описание товара

              Благодаря непревзойденному аромату во время этой приятной процедуры успокаивается нервная система и поднимается настроение. 

              В процессе шоколадного обертывания активизируется синтез коллагена и эластина, что делает кожу более упругой и подтянутой, происходит очистка кожи от угрей, уменьшаются пигментные пятна, их интенсивность и размеры.

              Кстати, во время шоколадного обертывания идет оздоровление не только кожи, но и всего организма: происходит очищение от токсинов и избавление от такого неприятного явления как апельсиновая корка на проблемных зонах.
              В процедуру входит:
              -душ, чашечка напитка со сбитнем;
              -прогревание в арома-сауне с использованием эфирного масла цитрусовых;
              -шоколадное пилинг-обертывание;
              -косметический массаж лица;
              - массаж тела;
              - травяной чай .

              Продолжительность процедуры 2 час 50 минут.

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