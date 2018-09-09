Шоколадное наслаждение

Описание товара

Благодаря непревзойденному аромату во время этой приятной процедуры успокаивается нервная система и поднимается настроение.



В процессе шоколадного обертывания активизируется синтез коллагена и эластина, что делает кожу более упругой и подтянутой, происходит очистка кожи от угрей, уменьшаются пигментные пятна, их интенсивность и размеры.



Кстати, во время шоколадного обертывания идет оздоровление не только кожи, но и всего организма: происходит очищение от токсинов и избавление от такого неприятного явления как апельсиновая корка на проблемных зонах.

В процедуру входит:

-душ, чашечка напитка со сбитнем;

-прогревание в арома-сауне с использованием эфирного масла цитрусовых;

-шоколадное пилинг-обертывание;

-косметический массаж лица;

- массаж тела;

- травяной чай .



Продолжительность процедуры 2 час 50 минут.