Шоколадное наслаждение

Благодаря непревзойденному аромату во время этой приятной процедуры успокаивается нервная система и поднимается настроение.
В процессе шоколадного обертывания активизируется синтез коллагена и эластина, что делает кожу более упругой и подтянутой, происходит очистка кожи от угрей, уменьшаются пигментные пятна, их интенсивность и размеры.
Кстати, во время шоколадного обертывания идет оздоровление не только кожи, но и всего организма: происходит очищение от токсинов и избавление от такого неприятного явления как апельсиновая корка на проблемных зонах.
В процедуру входит:
-душ, чашечка напитка со сбитнем;
-прогревание в арома-сауне с использованием эфирного масла цитрусовых;
-шоколадное пилинг-обертывание;
-косметический массаж лица;
- массаж тела;
- травяной чай .
Продолжительность процедуры 2 час 50 минут.