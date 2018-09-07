РУЧКА БАЛКОННАЯ (РАКУШКА) АЛЮМИНИЕВАЯ БЕЛАЯ

Описание товара

Ручка Балконная (Ракушка) Алюминиевая - Устанавливается на балконную дверь с внешней сторон и предназначена для удобства закрывания двери.Ручка Балконная (Ракушка) Алюминиевая БелаяВ нашем ассортименте имеются балконные ручки типа"ракушка", или как ее еще называют"ручка курильщика". Данный тип балконной ручки предназначен для установки на створку балконной двери снаружи. Если необходимо выйти на балкон и закрыть за собой дверь с улицы, в этом случае будет незаменима балконная ручка типа"ракушка". Такая ручка изготовлена из алюминия или ПВХ материала и входит в стандартный комплект балконного блока. Балконная ручка типа"ракушка" без особых сложностей устанавливается на балконную дверь.Алюминиевая ручка окрашенная. высококачественная окраска методом порошкого напыления.Для закрывания двери с внешней стороны иногда достаточно обычной ручки за которую можно притянуть дверь. Главное различие таких ручек между собой - материал, либо это пластик, либо алюминий. Конечно же алюминиевые ручки долговечней и практичней. Для фиксации двери в закрытом положении необходимо использовать"балконные защелки", которые устанавливаются в торце двери и не видны в закрытом и открытом положении.Балконные двери оснащают как поворотными, так и поворотно-откидными механизмами, обеспечивающими режим проветривания, в том числе щелевого. Обычный комплект фурнитуры дополняют устанавливаемой со стороны улицы ручкой, потянув за которую можно прикрыть дверь снаружи, а также магнитным фиксатором. Поскольку даже однокамерный стеклопакет балконной двери весит довольно много, дверь должна быть снабжена специальными опорами петель (выдерживают нагрузку до 130 кгс) ХарактеристикиОсновныеПроизводитель Window SystemСтрана производительРоссияЦветБелыйДополнительные характеристикиМатериал:Алюминий.Цвет:Белый.Информация для заказаЦена: 100 руб.