РЕАС МРАМОР БЕЖЕВЫЙ ПЛАСТИКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПВХ (ДЛИНА 2,7 МЕТРА, ШИРИНА 250 ММ)

Описание товара

РЕАС Панель ПВХ Бежевый Мрамор - Предназначена для внутренней и внешней декоративной отделки стен и потолков любых помещений.РЕАС Мрамор Бежевый Глянцевая Пластиковая Панель ПВХ (Длина 2,7 метра, Ширина 250 мм) Однажды на российском рынке строительных материалов появились пластиковые панели, вмиг завоевавшие необыкновенную популярность. При описании помещений, стены и потолки которого были отделаны панелями ПВХ, использовалось новое, вызывающее уважение слово «евроремонт». Объяснялось такое благоговение перед обычным пластиком прежде всего его новизной и оригинальностью – нашим соотечественникам изрядно поднадоели привычные бумажные обои, однотипная керамическая плитка и бесчисленные слои краски. Прошли годы – люди досыта «наелись» пластиком и перестали относиться к нему как к привету из Европы. Однако и сегодня пластиковые панели пользуются большой популярностью – только теперь панели ПВХ вызывают уважение не как непременный атрибут евроремонта, а как простое решение качественной отделки стен и потолков.Пластиковые панели изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ). Это совершенно безопасный и безвредный материал.Из него делают одноразовые шприцы и бутылки для питьевой воды. Пластик сам по себе очень практичен и панели из него очень удобны в монтаже, долговечны и практичны. Чем же отличаются панели из ПВХ от других отделочных материалов?Первым, и пожалуй, одним из главных свойств таких панелей является влагостойкость. Обои, ДВП и МДС изготовлены из бумаги, древесной стружки (пыли) или спрессованного картона.А это значит, что во влажных помещениях они будут набухать, впитывая воду и постепенно разрушаться, теряя свой внешний вид. Пластику же это совершенно не грозит.Мало того, пластиковые панели легко моются и обладают хорошей устойчивостью ко всем бытовым чистящим средствам, за исключением только тех, которые содержат абразивные частицы.Пластиковые панели очень долговечны. Они невосприимчивы к бытовым видам пятен, что соответствует самым высоким гигиеническим требованиям. Мало того, они устойчивы к воздействию промышленных загрязнений, плесени, морского воздуха, насекомых и т.д.Исключительная устойчивость к биологическому и химическому воздействию делает их поистине идеальным облицовочным материалом. Панели ПВХ не гниют и не осыпаются. Малый вес пластиковых панелей позволяет применять их для отделки потолков. Панели могут придать шикарный вид самой неподготовленной поверхности. Монтируются они на обрешетку, состоящую из деревянных реек.Рейки крепятся на поверхности стен перпендикулярно панелям.Рекомендуется выдерживать расстояние между рейками - не более 300 мм.При монтаже панелей во влажном помещении деревянную обрешетку рекомендуется обработать специальным составом, предохраняющим ее от гниения.Обрешетка позволяет не только крепить панели, но и исправлять геометрию помещения. За панелями можно спрятать электропроводку и другие коммуникации. К явным преимуществам пластиковых панелей можно отнести значительное увеличение скорости ремонта и возможность производить работы в неотапливаемых помещениях.Откос окна пластиковый – это откос окна, изготавливаемый из пластика.Пластиковые откосы достаточно просты в изготовлении и монтаже и практически не образуют строительного мусора. Такие откосы, наряду с установленными металлопластиковыми окнами, участвуют в поглощении уличного шума, имеют современный вид, не требуют окрашивания. Пластиковые откосы - это относительно новый материал для заделки откосов. Появился на рынке совсем недавно, и сейчас, по мнению специалистов, лучший материал для заделки откосов при монтаже пластиковых окон. Современный оконный пластиковый откос выполняют из тех же материалов что и окна ПВХ (плиты с равномерной пористой структурой) и являются продолжением окна и логическим завершением проема. Пластиковый оконный откос хорошо гармонирует со стеклопакетами, так как все окно выполняется в одной технике – рамы, подоконник и откосы.Оконный откос и ПВХ-профиль окна имеют одинаковые коэффициенты раширение поэтому прочность соединения откоса и окна очень высока. Пластиковый оконный откос гораздо проще устанавливать и, что немаловажно, эксплуатировать. Можно выбрать различные цвета пластиковых панелей, которые имеют отличные эксплуатационные свойства и придадут интерьеру индивидуальность и неповторимость. Оконный откос придает окну завершенный вид, оконный проем с качественно сделанными откосами имеет элегантный внешний вид. Поэтому, если Вы установили новые окна, не оставляйте оконный откос"на потом”, весь вид нового красивого окна будет испорчен. Преимущества откосов из ПВХ панелейкрасивый эстетичный вид пластиковых откосов