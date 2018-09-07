Стеклопакет 2 х камерный

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Такая система стекол называется стеклопакетом, а полость – камерой. Камера обеспечивает пластиковым окнам теплоизоляцию и звукоизоляцию, а в месте с этим и дополнительный комфорт в квартире. Стеклопакет решил разом две проблемы и тем самым улучшил бытовые условия. Впрочем, у него есть еще одно хорошее качество – он не пропускает пыль, в результате воздух в квартире гораздо чище. Теперь раскроем характеристики самой дистанционной рамки, которая подарила окнам новые качества. Изготовляют ее из оцинкованной стали или пластмассы, снаружи она покрыта герметиками, которые прочно скрепляют стекла. Рамка полая, внутри нее находится осушитель, который впитывает влагу. В состав осушителя входит силикагель, молекулярный сит или их смеси. Однокамерный стеклопакет с рамкой между стеклами. Чаще всего устанавливают окна с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами. Такие окна вполне подходят для средних широт России. Для северных областей существуют более утепленные окна с большим числом камер. Число камер определяют числом соединений стекол. Стеклопакет, в состав которого входят два стекла, образующих одно соединение, называется однокамерным. Соответственно, стеклопакет с тремя стеклами и двумя их соединениями будет называться двухкамерным и т. д. Чем больше камер в стеклопакете, тем он меньше пропускает холодный воздух в квартиру. Читайте также: Запотевание стеклопакетов в квартире: причины и решение проблемы Двухкамерный стеклопакет. Толщина стеклопакета зависит от того, сколько в нем стекол. Стеклопакет в пластиковом окне занимает примерно 80% всей площади. Размеры его зависят от индивидуальных размеров профиля и наличия в нем створок. Форма стеклопакета тоже зависит от формы профиля, который изготавливают по индивидуальным размерам и форме окна, которое может быть квадратным, арочным, круглым, прямоугольным и т. д. Кроме этого, в зависимости от желаемых технических характеристик в стеклопакетах применяют разные типы стекол. Они бывают зеркальными, матовыми, тонированными, триплекс, энергосберегающими. Энергосберегающий стеклопакет. Стеклопакеты в зависимости от цели их применения делятся на следующие типы: бронированные, энергосберегающие, шумоизоляционные. Бронированный стеклопакет изготовляется из упрочненного многослойного силикатного стекла, в слоях которого присутствует полиуретан, поликарбонат и метилметакрилат. Такой стеклопакет выдерживает удары разных сил. Энергосберегающий стеклопакет изготовляется из стекол, на внутренних поверхностях которых распылены ионы серебра, а камеры наполнены инертным газом аргоном. Данный стеклопакет имеет не только отличные теплосберегающие свойства, но и в жаркое время года способен удержать прохладу в комнате за счет хорошего теплоотражения. Однако такой стеклопакет со временем теряет положительные качества из-за испарения аргона. Шумоизоляционный стеклопакет изготовляется из стекол разной толщины. Она составляет примерно два миллиметра, но этого хватает, чтобы снизить проникновение шума в комнату с улицы. Шумоизолирующий стеклопакет. Что касается толщины и характеристик стекол в стеклопакете, то можно сказать следующее - в однокамерном стеклопакете обычно применяют стекла, толщина которых составляет от 4 до 7 миллиметров. Впрочем, стекло толщиной в 7 мм применяют не так часто, в основном берут стекло от 4 до 6 миллиметров. Дистанционная рамка удерживает стекла друг от друга на расстоянии от 12 до 16 миллиметров. При выборе стеклопакета следует обращать внимание на формулу, в которой прописаны все эти данные. В формуле однокамерного стекла могут быть проставлены такие цифры: 4-16-4. Цифра 4 обозначает толщину стекол, цифра 16 означает, что стекла находятся на таком расстоянии друг от друга, то есть это толщина дистанционной рамки. Толщина однокамерного стеклопакета составляет 24 миллиметра. Читайте также: Как узнать, сколько стекол в стеклопакете. Самостоятельная проверка количества установленных стекол Самоочищающийся стеклопакет. В двухкамерном стеклопакете толщина стекол такая же, как у однокамерных – от 4 до 6 миллиметров. Общая толщина двухкамерного стеклопакета составляет 32 миллиметра. Формула, выражаясь техническим языком, может быть такой: 6-8-4-10-4, где цифры 8 и 10 означают, что стекла находятся на таком расстоянии друг от друга, а 6-4-4 – это толщина стекол. Такую формулу применяют для стеклопакета с повышенной звукоизоляцией. Для стеклопакета, от которого требуют повышенного теплосбережения, применяют формулу 4-10-4-10-4, где опять же цифры 10 и 10 являются расстоянием между стеклами, а 4, 4 и 4 – толщина стекОЛ