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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.09.2018
              5 700

              Ролставни

              Телефон
              +79251127233
              Продавец
              ОКОННЫЙ МИР
              0
              Описание товара

              Описание рольставен:Рольставни – являются визитной карточкой комфортных и современных зданий, это надежное и качественное средство защиты ваших окон, витрин магазинов, дверей, гаражей, балконов не только от взлома, но и от пыли, солнечных лучей, тепла или холода, шума, а также от посторонних взглядов. Красивый респектабельный вид, огромный ассортимент цветов и материалов, из которых производятсярольставни, стальные или алюминиевые профиля, одностенные или двухстенные профиля, а также огромный ассортимент как ручных, так и автоматических приводов, которые намного облегчат и упростят вашу повседневную жизньКонструкция рольставен:Изготовление рольставен осуществляется из самых разнообразных материалов, таких как: сталь, дерево или алюминий. У каждого из применяемых материалов есть свои достоинства. Рольставни, изготовленные из стального профиля, отличаются большой прочностью, что дает огромную гарантию против взлома и проникновения на вашу территорию. Минус стальных рольставен - это их большой вес, их просто невозможно поднять и отпустить вручную. Алюминиевые рольставни намного легче, поэтому их проще открывать и закрывать, а также декорировать. В первую очередь надо определиться с главной задачей для рольставен. Стальные рольставни больше подходят для защиты уличных витрин, магазинов, кафе, аптек. Но не стоит недооценивать и алюминиевые рольставни - пусть это не такая уж и сложная преграда для взломщиков, но зато они смогут задержать взломщиков на какой-то промежуток времени, пока подоспеет охрана.

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