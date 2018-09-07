MOELLER ТОРЦЕВАЯ (БОКОВАЯ) ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПОДОКОННИКА БЕЛАЯ (460 ММ)

Описание товара

Moeller Торцевая (Боковая) Заглушка для Подоконника Белая ― Предназначена для закрытия среза подоконной доски с торца и для эстетического оформления подоконника при монтаже.MOELLER Торцевая (Боковая Накладка) Заглушка для Подоконника Белая (460 мм.) Пластиковые окна нельзя отнести к ежегодному приобретению. Их устанавливают на несколько десятилетий, поэтому очень важно продумать каждую мелочь и деталь. Одним из самых важных моментов монтажа оконных блоков является установка подоконников. Подоконник – это главная составляющая окна. Кроме чисто функциональной задачи он несет и эстетическую функцию. А значит, они должны быть не только прочными, надежными, но и красивыми. Следует отметить, что подоконники ПВХ обладают высокой устойчивостью к влаге, просты в уходе и способны выдержать практически любую нагрузку. Некоторые считают подоконник обычной, без затей доской. Конечно, это не совсем так. Чтобы подоконник выглядел стильно и гармонично он в обязательном порядке оснащается торцевыми (боковыми) заглушками. После того, как подоконник отпилили по вашему размеру, он приобретает не слишком привлекательный внешний вид и способен испортить дизайн квартиры. Поэтому и необходимы торцевые заглушки. Сегодня заглушки можно подобрать под цвет подоконника – от белого до имитирующего ценные породы дерева.Длина торцевой заглушки: 460 мм. Цвет: белый, мрамор, светлый дуб, золотой дуб, махагон, венге Все наши торцевые (боковые) заглушки и соединители (стыки) выполнены из 100% ABS пластика, который не пожелтеет со временем и сохранит первоначальный цвет на долгие годы. Торцевые заглушки несут не только декоративную функцию. Торцевые заглушки устанавливаются на специальный клей сразу после отпиливания подоконника. Как правило, они имеют два универсальных края, идеально подходящих как для правой, так и для левой стороны подоконника. Поэтому при монтаже подоконника установка заглушек проблем не составит. Кроме торцевых (боковых) заглушек при установке используются и соединители (стыки) для подоконников, которые также подбираются под цвет. Если Вам необходимо сделать угловое соединение двух подоконных досок (например, при установке подоконника в эркерах), то Вы можете использовать универсальный угловой соединитель, рассчитанный на стыковку подоконников под разными углами. Соединитель для подоконников ПВХ применяют для соединения подоконников при монтаже эркерных конструкций, на лоджиях и балконах при стыковке длинных подоконников или при монтаже угловых рам. Мы предлагаем Вам универсальный соединитель подоконников ПВХ, подходящий практически на все типы подоконников с капиносом 40мм. Длина соединителя: 490 мм. Цвет: белый, мрамор, светлый дуб, золотой дуб, махагон, венге.Кроме придания эстетического вида, боковые заглушки и соединители призваны защитить подоконник от попадания внутрь влаги и пыли, что помогает избежать множества проблем. К установкам заглушек следует отнестись со всей ответственностью. Они должны строго соответствовать размеру подоконника и надежно закреплены. В противном случае они будут постоянно выпадать и очень скоро придут в негодность. Конечно, заглушки и соединители стоят не дорого, но зачем вам лишние неприятности в виде плохого настроения и потерянного времени?Характеристики​ОсновныеПроизводитель MoellerСтрана производительГерманияТипПодоконникМатериалABS пластик.ЦветБелыйДлина460.0(мм)Дополнительные характеристикиЦвет:Белый.Материал:ABS Пластик.