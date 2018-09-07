Теплоноситель Теплый дом Эко 30С, 20л

Описание товара

Теплоноситель"Теплый дом Эко" 30, объем 20л.Основа: пропиленгликоль.Обеспечивает работу в диапазоне от – 30 С до 106 С.Безопасен. Безопасный бытовой антифриз – теплоноситель «Теплый дом - Эко» выпускается на основе импортного фармокологического пропиленгликоля (зеленого цвета с добавлением флуоресциина). Он предназначен для различных систем отопления и кондиционирования в качестве рабочей жидкости, обеспечивающей работу в диапазоне от – 30оС до 106оС (в соответствии с инструкциями по правилам эксплуатации оборудования), и, в первую очередь, для двухконтурных котлов и в объектах с повышенными требованиями по экологической безопасности.Специально подобранный пакет присадок теплоносителя надежно защищает от накипи, пенообразования и коррозии. Как исключение, нежелательно его применение в системах с оцинкованными трубами, т.к. возможны осадки. Теплоноситель не оказывает агрессивное воздействие на пластик и металлопластик, резину, паранит и лен, т. е. исключена возможность протечек. Однако следует знать, что он обладает несколько большей текучестью, чем вода, поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы. «Теплый дом - Эко» нельзя использовать для электролизных котлов (типа «Галан»). Теплоноситель для электролизных котлов должен иметь определенное электрическое сопротивление, для чего он насыщается солями. Но это ухудшает все остальные параметры по защите от коррозии и накипи, поэтому разработчики «Теплого дома» отказались от создания совместной универсальной рецептуры.При необходимости места соединений в системах можно обрабатывать герметиками, стойкими к гликолевым смесям («Гермесил», «ABRO», «LOCTITE»), а также использовать шелковистый лен без подмазки масляной краской.Теплоноситель обладает высокой стабильностью и обеспечивает непрерывную работу в течение 5 лет. Для получения рабочей смеси необходимой температуры начала кристаллизации теплоноситель «Теплый дом - Эко» разводится дистиллированной или обычной водопроводной водой: при добавлении 10% воды температура начала кристаллизации повышается до – 25оС, при добавлении 20% воды – до -20 оС. Разрушение системы исключено, т. к. теплоноситель не расширяется в объёме при замерзании, он становится желеобразным.Разбавление теплоносителя водой позволяет повысить теплоемкость и уменьшить вязкость, т.е. улучшить его циркуляцию. Оптимальным считается разбавление теплоносителя на -25°С, для электрических и газовых котлов – на -20°С. Использование смеси с более низкой температурой начала кристаллизации может привести к нагару гликоля на ТЭНах или в зоне горелки, что приведет к образованию смолянистых осадков, перегоранию ТЭНов и т.д.Если для разбавления теплоносителя используется вода из колодцев, скважин и т.п., где может быть повышенное содержание солей и металлов, то рекомендуется предварительно смешать теплоноситель с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка. Смешивание теплоносителя с водой можно осуществлять непосредственно перед заливом в систему (особенно для систем с естественной циркуляцией) или путем ее заполнения поочередно небольшими порциями.ВНИМАНИЕ: смешивание с другими теплоносителями и антифризами без предварительной проверки НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, т. к. это может привести к разрушению присадок и ухудшению антикоррозионных свойств.Срок службы теплоносителя зависит от условий его эксплуатации. Не рекомендуется доводить теплоноситель до состояния кипения, т. к. при перегреве до 170оС начнется термическое разложение пропиленгликоля и присадок. Поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена хорошая циркуляция теплоносителя. Для этого необходимо разбавлять его, как было рекомендовано ранее, и иметь более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде (по производительности – на 10%, по напору – на 60%), а также осуществлять нагрев теплоносителя при отрицательных температурах постепенно, не включая котел на полную мощность.Следует также учитывать, что теплоноситель имеет более высокий коэффициент объемного расширения по сравнению с водой, поэтому расширительный бак в системах должен быть не менее 15% их объема.«Теплый дом - Эко» безвреден для людей и животных, имеет допуск для применения в качестве хладагента в пищевой промышленности. Однако это не означает, что его можно употреблять в пищу (его испарения так же безвредны для человека).Теплоноситель «Теплый дом - Эко» пожаро - и взрывобезопасен, имеет сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, прошли испытания в НИИ Сантехники и имеет допуск к широкому применению.Через 5 лет эксплуатации ТН останется низкозамерзающей жидкостью, однако исчерпает ресурс присадок по противодействию коррозии. Необходимо слить его и провести утилизацию. Перед заливом нового ТН тщательно проверьте все узлы соединений и промойте систему.Использование суперконцентрата позволяет повысить температуру кристаллизации и запаса по присадкам в уже работающих системах отопления и кондиционирования.Поставки суперконцентрата в регионы дают ощутимую экономию на транспортных расходах. Следует строго соблюдать правила безопасности, т.к. «Теплый дом –К» пожаро- и взрывоопасен. После разбавления не горюч.Поставки суперконцентрата «Теплый дом – К» осуществляются в 216-ти литровых металлических евробочках