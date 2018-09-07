Труба нерж сталь гофрированная Lavita 15мм GF15А без термообработки

Описание товара

Труба гофрированная Lavita 15мм Gf 15А, нержавеющая сталь, диапазон -50 до +110С, давление до 15 бар Гофрированные нержавеющие трубы подходят для любых целей строительства. Легкогнущийся нержавеющий трубопровод для горячей и холодной воды, систем теплого полаГофрированные нержавеющие трубы подходят для любых целей строительства.• Легкогнущийся нержавеющий трубопровод для горячей и холодной воды, систем теплого пола и теплых стен, отопления, производства водяных калориферов, теплообменников, кондиционеров, тепловых завес с водяным теплообменником, обвязки котельных (применение трубопровода Lavita в качестве второго контура, что позволяет повысить КПД на 15%).• Гибкая газовая подводка для соединения со стационарными газовыми магистралями широкого спектра потребителей газа (газовые плиты, водонагревательные колонки, газовые котлы и пр. )• Как пространственный виброкомпенсатор (от вибрирующего компрессора или насоса).• Трубопровод для ГСМ.• Трубы и изделия для систем автоматического пожаротушения — гибкие концевики для подсоединения спринклеров в системах автоматического водяного и пенного пожаротушения, что подтверждается имеющимся заключением ВНИИПО. Наши концевики незаменимы при установке спринклеров в подвесные потолки и в другие места со сложными условиями монтажа.• Герметичный металлорукав для прокладки электрической и телекоммуникационной проводки, компьютерных сетей и сетей связи. Трубопровод позволяет прокладывать проводку внутри легковоспламеняющихся конструкций, защищая их от возгорания.• При сопряжении торцов секций трубопроводов высокого давления, имеющих несоосности, соизмеримые с диаметром соединительных труб.В основе трубопровода лежит гибкая гофрированная тонкостенная труба из нержавеющей стали и латунные соединители (фитинги) с силиконовым уплотнением.Наш трубопровод рассчитан:• рабочее давление до 15 кг/кв. см, максимум до 60 кг/кв. см• рабочая температура 0 + 100° С, максимум -40 +200° СПроходное сечение 15мм 20мм 25мм 32 ммМинимальный внутренний диаметр: 14,4мм 21,0мм 27мм 34 ммМаксимальный наружный диаметр: 18,1мм 25мм 31,6мм 37ммРадиусы изгиба: 100мм, 140мм, 150мм, 180мм-соответственно, минимальный радиус 55 мм.Монтаж наших труб занимает даже не минуты, а секунды, и не требует специального инструмента, оснастки и навыков в работе. После монтажа и испытания этого трубопровода не требуются дополнительные «подтягивания» соединений труба-фитинг, а действует принцип «сделал-забыл».Наша технология — высокая надежность системы, ее долговечность, низкая стоимость материалов и монтажа. Труба и фитинги изготовлены в Ю. Корее.