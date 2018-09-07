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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.09.2018
              6 500

              Водонагреватель накопительный ARISTON СУПЕРЛЮКС NTS 50 V (SU)

              Телефон
              +73517510959
              Продавец
              АкваТепло
              0
              Описание товара

              Водонагреватель СУПЕРЛЮКС NTS 50 V (SU), объем - 50л., мощность - 1,5кВт, предохранительный клапан на 7 бар, вертикальная установкаВодонагреватель Superlux NTS 50 (SU)Серия электрических водонагревателей SUPERLUX:Традиционный итальянский дизайн, комбинированный с последними технологиями и улучшенными характеристиками Водонагреватель надежно защищен мелкодисперсной эмалью, обрабатываемой температурой 850°C, и протестирован под давлением 16 атм.  Увеличенный магниевый анод для дополнительной электрохимической защиты водонагревателя от коррозии  Регулировочный термостат продублирован термостатом безопасности Автоклавный фланец облегчает работу по обслуживанию  Лампочка индикации работыОтличительные особенности: внутреннее покрытие бака — мелкодисперсная эмаль

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