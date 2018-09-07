Водонагреватель накопительный ARISTON СУПЕРЛЮКС NTS 50 V (SU)

Описание товара

Водонагреватель СУПЕРЛЮКС NTS 50 V (SU), объем - 50л., мощность - 1,5кВт, предохранительный клапан на 7 бар, вертикальная установкаВодонагреватель Superlux NTS 50 (SU)Серия электрических водонагревателей SUPERLUX:Традиционный итальянский дизайн, комбинированный с последними технологиями и улучшенными характеристиками Водонагреватель надежно защищен мелкодисперсной эмалью, обрабатываемой температурой 850°C, и протестирован под давлением 16 атм. Увеличенный магниевый анод для дополнительной электрохимической защиты водонагревателя от коррозии Регулировочный термостат продублирован термостатом безопасности Автоклавный фланец облегчает работу по обслуживанию Лампочка индикации работыОтличительные особенности: внутреннее покрытие бака — мелкодисперсная эмаль