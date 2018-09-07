Насос Джилекс ВОДОМЕТ 5535

Описание товара

Номенклатурный перечень продукции, выпускаемой компанией «ДЖИЛЕКС», включает в себя несколько моделей скважинных насосов с различными техническими характеристиками. Это оборудование предназначено для использования в составе систем бытового и производственного водоснабжения с забором воды из колодцев, скважин. По мнению пользователей, насосы для скважин от ООО «ДЖИЛЕКС» входят в число лучших на российском рынке.Разновидности скважинных насосовПо принципу действия насосы для скважины подразделяются на следующие виды:Винтовые. Внутри корпуса насосов этого типа жидкость перемещается вдоль винта-ротора по винтовым канавкам. Преимуществом оборудования является высокая степень самовсасывания.Центробежные. Принцип действия насоса основан на использовании центробежной силы, возникающей при вращении жидкости рабочим колесом в корпусе с формой улитки. Непрерывность работы оборудования обеспечивается отбрасыванием воды в сторону нагнетания, что, в свою очередь, способствует созданию условий для всасывания.Вихревые. В устройствах такого типа перекачивание жидкости обеспечивает комплекс физических явлений, возникающих при быстром вращении рабочего колеса, — завихрение водно-воздушной массы с увеличением давления и перемещением ее в напорную магистраль. Забор воды происходит за счет вакуума, возникающего в зоне всасывания. Для работы оборудования необходим постоянный приток воздуха извне.Вибрационные. Принципиальное отличие от аналогов — изменяющийся объем рабочей камеры за счет возвратно-поступательного движения поршня. Перекачивание воды обеспечивается попеременно создаваемым разрежением и избыточным давлением. Направление движения жидкости задается работой системы клапанов.Для принятия решения о том, какой насос будет лучшим для конкретной скважины, необходимо учитывать:место установки