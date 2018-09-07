Котел электрический Protherm Скат 9K R13

Описание товара

Настенные электрические одноконтурные котлы. 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере*.Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.Альтернатива газовому отоплению с целым рядом преимуществ: легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации, бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного регулирования.Не требуют подключения к дымоходу и газопроводу, могут работать от сети ~380В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В.Электрические настенные одноконтурные котлы отопления выпускаются под маркой Протерм с 1992 года. Данный электрокотел рекомендов для частного использования как наиболее экономичный, компактный и безопасный вариант источника тепла для жилых помещений.Электрокотел является собственной разработкой компании Protherm и имеет очень высокий (99,5% ) КПД, что значительно снижает стоимость затрат на отопление. Кроме этого, электрокотел Скат прост в монтаже, не требует специальных навыков для обслуживания и не нуждается в специальном помещении для установки.Полностью переработанный и модернизированный электрический котел Protherm Скат прекрасно справляется с отоплением как небольших квартир, так и загородных домов и дач средних размеров. Работа котла полностью бесшумна и не требует постоянного контроля, благодаря превосходной системе автоматики, которой оснащена модель.Котлы Protherm серии Скат оснащены превосходной системой защиты и безопасности, что позволит использовать их даже без присутствия в доме людей.Функция электронного управления со ступенчатой регулировкой мощности позволит не только эффективно отапливать помещение, но и значительно сократить расход электрической энергии, тем самым уменьшая счета за нее. Коммутационный блок позволяет удобно регулировать мощность и устанавливать 1/3 мощности, 2/3 мощности и полную мощностьЦиркуляционный насос, встроенный в корпус котла, работает только в необходимое время и контролируется специально разработанной для него системой цифрового контроля, это позволяет экономить не только электроэнергию, но и значительно увеличивает ресурс циркуляционного насоса. Также насос снабжен отделителем воздуха, что значительно уменьшает его количество в системе отопления.Особо стоит отметить блок со стальным теплообменником, оснащенный реостатными нагревательными элементами. Специальная конструкция блока, а также технология присоединения ТЭНов, позволяют полностью устранить в моделях серии Скат возможную разгерметизацию.Комнатный регулятор температуры, не только выводит текущую информацию, но и позволит программировать работу котла.