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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.09.2018
              18 900

              Котел твердотопливный ДОН 10 кВт с регулятором тяги

              Телефон
              +73517510959
              Продавец
              АкваТепло
              0
              Описание товара

              Котел стальной твердотопливный, мощностью 10 кВт, вид топлива - дрова, угольОдноконтурный стальной твердотопливный котел ДОН КС-ТР 10 отечественного производства ( г. Ростов на Дону).Предназначен для теплоснабжения индивидуальных домов, зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя напольного Монтаж напольный, площадь отапливаемого помещения 160 кв.м. Работает на твердом топливе (дрова, уголь, торф, пеллеты). Имеет только один нагревательный контур, т.е. без организации горячего водоснабжения.Для организации горячего теплоснабжения можно применять бойлер косвенного нагрева и накопительный электрический нагреватель.Водяная рубашка котлов ДОН устроена уникальным образом, благодаря чему теплоноситель (вода) распределяется практически по всему корпусу котла.  Специальный слой теплоизоляции (8 мм) позволяет максимально сохранить такое ценное тепло и оставляет поверхность котла прохладной. Котел имеет большую топочную камеру, что позволяет надолго обеспечить Ваше спокойствие и работать котлу без дозаправки в течение 8 часов.Котел обладает удобной комплектацией, позволяющей при необходимости легко перейти с твердого топлива на газ.Испытан и сертефицирован в соответствии с российскими стандартами, а также ISO 9001

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