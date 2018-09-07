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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.09.2018
              38 100

              Котел твердотопливный стальной Bosch SOLID 2000 B 12 кВт

              Телефон
              +73517510959
              Продавец
              АкваТепло
              0
              Описание товара

              Котел Bosch SOLID K 12-1 S, мощностью 7,0-13,5 кВт, вид топлива - бурый и каменный уголь, кокс, дрова, древесные отходы, обогреет до 130 кв.м., бренд: BoschКотел твердотопливный Bosch K 12-1 S 61-RUИпользование различного вида топлива: бурый и каменный уголь, кокс, дрова, древесные отходыОтопление дач, частных домов площадью до 140 м²Возможность использования как в качестве основного, так и совместно в комбинации с газовым котломПростая загрузка топлива и чистка котла сверху,беспроблемное удаление золыТехническое оснащениеБольшая приемная воронка для топлива с расширенным входом в топкуСистема чугунных колосников. позволяющая сжигать различные виды топлива в непрерыном режимеАвтоматическая регулировка мощности с прямодействующим регулятором тягиВозможность использования в гравитационных системах отопленияВозможность использования в качестве резервного котла в комбинации с котлом, работающим на газе или дизельном топливеСтальной теплообмненникСистема чугунных колосников для сжигания различных видов топливаУсовершенствованная топка с возможнотью регулирования подачи воздухаТурбулизаторы, способствующие лучшему использования теплоты сгорания топливаМанометр для контроля давления теплоностиеля в системеТемическая защита Solid 2000 BK 12-1 S 61K 16-1 S 61K 20-1 S 61Теплопроизводительность, кВт7-13,56-166-20КРД при основном топливе,%78-8474-7874-78Основное топливо: Бурый уголь (20-40 мм) ДроваБурый уголь (20-40 мм)  Расход топлива, кг/час5,36,48,5Диапазон температур котловой воды, °C65-9565-9565-95Необходимая тяга, Па121820Допустимое избыточное рабочее давление, бар2,52,52,5ВxШxГ, мм920x600x730920x600x7301040x700x770Загрузочный люк (ШxГ), мм206x135260x125358x150Общие характеристики   Вес, кг158166200Подключение отопительного контураDN50DN50DN70Артикул продукта7 742 111 0607 742 111 0617 742 111 062

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