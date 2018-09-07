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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.09.2018
              4 200

              Котел электрический ЭВПМ 12 кВт

              Телефон
              +73517510959
              Продавец
              АкваТепло
              0
              Описание товара

              Котел электрический ЭВПМ 12 кВт, мощность 12 кВт, отлы электрические со ступенчатым подключением тэнов (на каждый из трех тэнов выведен свой тумблер)Электрокотлы отопления предназначены для работы в составе системы водяного отопления жилых и производственных помещений. Электрокотлы используются для отопления зданий имеющих открытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа, при напряжении однофазной сети 220В или трехфазной сети 380В. Электрокотлы могут использоваться автономно или совместно с другими отопительными котлами, функционирующими на твердом топливе. Модельный ряд:• ЭВПМ — электрокотел моноблочный (3-48 кВт) со встроенным пультом управления, необходимым для поддержания заданной температуры системы отопления

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