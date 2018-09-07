Котел электрический ЭВПМ 48 кВт Ресурс

Описание товара

Котел электрический ЭВПМ 48кВт, мощность 48кВт, настенный, в комплекте термостатЭлектрокотлы отопления предназначены для работы в составе системы водяного отопления жилых и производственных помещений. Электрокотлы используются для отопления зданий имеющих открытую отопительную или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,25 МПа, при напряжении однофазной сети 220В или трехфазной сети 380В. Электрокотлы могут использоваться автономно или совместно с другими отопительными котлами, функционирующими на твердом топливе.Электрокотлы — ЭВПМЭлектрокотлы могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе. Электрокотлы изготавливаются климатического исполнения УЧЛ4 по ТУ 3448-002-56364010-2005 и предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1°С до +35°С и относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре +25°С. Размещение и монтаж электрокотловЭлектрокотлы устанавливаются в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли, с относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре +25°С.Монтаж отопительного котла в систему отопления должен выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. Подключение электрокотла ЭВП производится монтажным проводом или кабелем в металлорукаве (трубе).