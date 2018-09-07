Миостимулятор Ems trainer полный комплект

Описание товара





















































































Начните строить подтянутое тело, используя тренажер для пресса EMS-TRAINER – и скоро вы обретете отличную спортивную форму. Аксессуар подходит и для других частей тела, но именно с прессом он проявляет себя особенно ярко. Скоро лишний жир сойдет, а из-под него выступит впечатляющий мышечный рельеф. Для этого вам не придется вкалывать в спортзале до седьмого пота и лишать себя отдыха или вкусностей.

ЧТО ДАЕТ ТРЕНАЖЕР EMS-TRAINER ДЛЯ МЫШЦ ПРЕССА?

Инновационная методика, реализованная при создании уникального аксессуара, опирается на электроимпульсы, которые благотворно влияют на мышцы. За счет этого ткани становятся более упругими, а фигура становится спортивной, даже если вы ограничиваетесь домашними занятиями.

Давайте узнаем, как действует прибор:

Ускоряет рост мышечной массы.

Стимулирует укрепление мышц.

Ускоряет переработку жировых отложений.

Помогает выйти на новый уровень в спорте.

Массирует отдельные участки.

Снимает избыточное напряжение.

Тем самым, тренажер для пресса EMS-TRAINER сочетает в себе и тонизирующие, и расслабляющие функции. Благодаря его многофункциональности, вы легко усовершенствуете свою программу тренировок и отлично прокачаете тело.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Аксессуар не нуждается в подключении к сети, что расширяет сферу его использования. Он вообще необычайно практичен, в чем можно удостовериться при изучении основных рабочих данных:

Количество режимов – 5 вариантов.

Длительность одной программы – 20 минут (заканчивается автоматически).

Периодичность тренировок – определяется индивидуально, в зависимости от целей и исходной формы.

Габариты – 17×17см.



















































































