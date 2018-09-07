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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.09.2018
              1 350

              Миостимулятор Ems trainer полный комплект

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +79829481298
              Продавец
              ladybettishop
              0
              Описание товара






















              Начните строить подтянутое тело, используя тренажер для пресса EMS-TRAINER – и скоро вы обретете отличную спортивную форму. Аксессуар подходит и для других частей тела, но именно с прессом он проявляет себя особенно ярко. Скоро лишний жир сойдет, а из-под него выступит впечатляющий мышечный рельеф. Для этого вам не придется вкалывать в спортзале до седьмого пота и лишать себя отдыха или вкусностей. 

              ЧТО ДАЕТ ТРЕНАЖЕР EMS-TRAINER ДЛЯ МЫШЦ ПРЕССА?

              Инновационная методика, реализованная при создании уникального аксессуара, опирается на электроимпульсы, которые благотворно влияют на мышцы. За счет этого ткани становятся более упругими, а фигура становится спортивной, даже если вы ограничиваетесь домашними занятиями.

              Давайте узнаем, как действует прибор:

              • Ускоряет рост мышечной массы.
              • Стимулирует укрепление мышц.
              • Ускоряет переработку жировых отложений.
              • Помогает выйти на новый уровень в спорте.
              • Массирует отдельные участки.
              • Снимает избыточное напряжение.

              Тем самым, тренажер для пресса EMS-TRAINER сочетает в себе и тонизирующие, и расслабляющие функции. Благодаря его многофункциональности, вы легко усовершенствуете свою программу тренировок и отлично прокачаете тело.

              ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

              Аксессуар не нуждается в подключении к сети, что расширяет сферу его использования. Он вообще необычайно практичен, в чем можно удостовериться при изучении основных рабочих данных:

              • Количество режимов – 5 вариантов.
              • Длительность одной программы – 20 минут (заканчивается автоматически).
              • Периодичность тренировок – определяется индивидуально, в зависимости от целей и исходной формы.
              • Габариты – 17×17см.






















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