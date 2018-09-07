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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.09.2018
              1 990

              Фитнес браслет xiaomi mi band 3

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +79829481298
              Продавец
              ladybettishop
              0
              Описание товара

              Фитнес браслет xiaomi mi band 3 - оригинальный и полезный гаджет, для любителей спорта и здорового образа жизни! Фитнес браслет станет незаменимым спутником во время Ваших тренировок.

              Характеристики :

              Версия bluetooth4.2 Поддержка Bluetoothда Тип экранаOLED Диагональ экрана0.78 Разрешение экрана128x80 Степень защитыIP68 Время работы, ч480 Акселерометрда Шагомерда Пульсометрда Мониторинг пульсометромСна, калорий, физической активности Интеллектуальные системыУправление со смартфона, Часы, Умный будильник, Пр Подсветкада Вибромоторда Тип браслетыФитнес браслет ПылевлагозащитаWR50 (душ, плавание без ныряния) Тип аккумулятораLi-Polymer Ёмкость аккумулятора, mAh110 МатериалСиликон, поликарбонат Вес20 г. ШхВхГ17.9x46.9x12 мм

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