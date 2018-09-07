Фитнес браслет xiaomi mi band 3 - оригинальный и полезный гаджет, для любителей спорта и здорового образа жизни! Фитнес браслет станет незаменимым спутником во время Ваших тренировок.
Характеристики :
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|Версия bluetooth
|4.2
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|Поддержка Bluetooth
|да
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|Тип экрана
|OLED
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|Диагональ экрана
|0.78
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|Разрешение экрана
|128x80
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|Степень защиты
|IP68
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|Время работы, ч
|480
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|Акселерометр
|да
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|Шагомер
|да
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|Пульсометр
|да
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|Мониторинг пульсометром
|Сна, калорий, физической активности
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|Интеллектуальные системы
|Управление со смартфона, Часы, Умный будильник, Пр
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|Подсветка
|да
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|Вибромотор
|да
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|Тип браслеты
|Фитнес браслет
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|Пылевлагозащита
|WR50 (душ, плавание без ныряния)
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|Тип аккумулятора
|Li-Polymer
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|Ёмкость аккумулятора, mAh
|110
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|Материал
|Силикон, поликарбонат
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|Вес
|20 г.
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|ШхВхГ
|17.9x46.9x12 мм