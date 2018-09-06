Пиксельный камуфляж светлый

Описание товара

Камуфлированный автомобиль в стиле «милитари» - выбор смелых экспериментаторов, готовых к повышенному вниманию в собственной персоне. Заявить о себе, как об обладателе серьезных намерений и подчеркнутой индивидуальности, позволяет пленка автомобильная «камуфляж», с различными текстурами. Выбрав любую понравившуюся текстуру, вы уже через несколько дней получаете обновленный автомобиль с эксклюзивным дизайном покрытия. После оклейки автомобиля модной пленкой под камуфляж, его поверхность не только приобретает эстетичный внешний вид, но и надежную защиту от сколов, царапин и губительного воздействия УФ-лучей. Прочная и невероятно долговечная плёнка под камуфляж никогда не разочарует, подарив вам радость обладания эксклюзивным автомобилем с брутальным характером. Виниловая пленка под камуфляж обладает уникальной особенностью, с одной стороны придает автомобилю уникальный внешний вид, а другой делает его не заметным в определенных условиях. Матовая текстура защищает от бликов солнца. Имеет воздушные каналы.