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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.09.2018
              390

              Рамки бампера противотуманных фар Лада Калина

              Телефон
              +79278922015
              Продавец
              Ставр
              0
              Описание товара

              Рамки бампера противотуманных фар Лада Калина необходимы при установки противотуманных фар в штатное место Лада Калина. В комплекте идет две рамки левая и правая. Выкрашенна по заводской технологии

              Производитель г.Тольятти В наличии имеются все цвета. При заказе в строке"Дополнительно", указывайте цвет автомобиля. Внимание! Срок выполнения заказа (изготовление и окраска в цвет) составляет 7 рабочих дней. При заказе изделия без покраски (изделие полностью готово под покраску), срок выполнения составляет 3 рабочих дня.

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