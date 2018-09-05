Описание товара

Рамки бампера противотуманных фар Лада Калина необходимы при установки противотуманных фар в штатное место Лада Калина. В комплекте идет две рамки левая и правая. Выкрашенна по заводской технологии

Производитель г.Тольятти В наличии имеются все цвета. При заказе в строке"Дополнительно", указывайте цвет автомобиля. Внимание! Срок выполнения заказа (изготовление и окраска в цвет) составляет 7 рабочих дней. При заказе изделия без покраски (изделие полностью готово под покраску), срок выполнения составляет 3 рабочих дня.