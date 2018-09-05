Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 05.09.2018
              1 800

              Спойлер “Калина 2 Спорт” на Лада Калина 2 (ВАЗ 2192) оригинал

              Телефон
              +79278922015
              Продавец
              Ставр
              0
              Описание товара

              Предлагаем вашему вниманию заводской тюнинг обвес для автомобиля Лада Калина 2 (ВАЗ 2192)"Калина 2 Спорт"Комплект аэродинамического обвеса"Калина 2 Спорт" - оригинальный тюнинг обвес для LADA Kalina 2, который приятно удивит многочисленными инновационными решениями, реализованными во внешнем дизайне обвеса.Цена указана только за Спойлер!Но вы можете указать какие именно детали тюнинга вам необходимы, либо полный комплект. Цена покраски спойлера: 1300 руб.Тюнинг обвес"Калина 2 Спорт" поставляется не окрашенным. Возможна окраска по желанию клиента в любой стандартный цвет, а так же продажа отдельных составляющих комплекта. Элементы аэродинамического обвеса"Калина 2 Спорт" устанавливаются на штатные места крепления Лада Калина 2 и не требуют дополнительных отверстий в кузове.Сделано в России  г.Тольятти

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store