Спойлер “Калина 2 Спорт” на Лада Калина 2 (ВАЗ 2192) оригинал

Описание товара

Предлагаем вашему вниманию заводской тюнинг обвес для автомобиля Лада Калина 2 (ВАЗ 2192)"Калина 2 Спорт"Комплект аэродинамического обвеса"Калина 2 Спорт" - оригинальный тюнинг обвес для LADA Kalina 2, который приятно удивит многочисленными инновационными решениями, реализованными во внешнем дизайне обвеса.Цена указана только за Спойлер!Но вы можете указать какие именно детали тюнинга вам необходимы, либо полный комплект. Цена покраски спойлера: 1300 руб.Тюнинг обвес"Калина 2 Спорт" поставляется не окрашенным. Возможна окраска по желанию клиента в любой стандартный цвет, а так же продажа отдельных составляющих комплекта. Элементы аэродинамического обвеса"Калина 2 Спорт" устанавливаются на штатные места крепления Лада Калина 2 и не требуют дополнительных отверстий в кузове.Сделано в России г.Тольятти