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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.09.2018
              3 750

              Кронштейн запасного колеса под новые петли на ГАЗЕЛЬ

              Телефон
              +79278922015
              Продавец
              Ставр
              0
              Описание товара

              Кронштейн запасного колеса под новые петли на ГАЗЕЛЬ

              Кронштейн крепления запасного колеса, экономит место в багажнике и дополнительно защищает заднюю дверь автомобиля.Отличное соотношение цены и качества.Материал: Сталь холоднокатаная.

              Артикул: 3406Изготовлено в России  г. ТольяттиИзделие сертифицировано (ссылка на скачивание сертификата) Уважаемые покупатели! У нас есть возможность поставлять Вам изделие в цвет, который более всего подходит Вашему автомобилю. Окрашено изделие полимерной порошковой термокраской в промышленных условиях. Данный вид окраски гарантирует долгое сохранение декоративных свойств изделия и устойчивость к царапинам. Вариант нужного Вам цвета указывайте при заказе в графе"Комментарии к заказу" (на последней странице оформления). Срок окраски - 3 дня. На стоимости - не отражается!!!

              Варианты покрытия изделия:

              Серебристый Белый мат Черный мат Черный глянец Антик

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