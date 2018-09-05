Описание товара

Кронштейн запасного колеса под новые петли на ГАЗЕЛЬ

Кронштейн крепления запасного колеса, экономит место в багажнике и дополнительно защищает заднюю дверь автомобиля.Отличное соотношение цены и качества.Материал: Сталь холоднокатаная.

Артикул: 3406Изготовлено в России г. ТольяттиИзделие сертифицировано (ссылка на скачивание сертификата) Уважаемые покупатели! У нас есть возможность поставлять Вам изделие в цвет, который более всего подходит Вашему автомобилю. Окрашено изделие полимерной порошковой термокраской в промышленных условиях. Данный вид окраски гарантирует долгое сохранение декоративных свойств изделия и устойчивость к царапинам. Вариант нужного Вам цвета указывайте при заказе в графе"Комментарии к заказу" (на последней странице оформления). Срок окраски - 3 дня. На стоимости - не отражается!!!

Варианты покрытия изделия:

Серебристый Белый мат Черный мат Черный глянец Антик