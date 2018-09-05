Наружные ручки дверей TUNING (в цвет), Евро ручки ВАЗ 2107 ( Семерка ) Тюн авто

Описание товара

Устанавливаются на штатные места, корпус ручки для усиления крепления можно промазать герметиком или"посадить" на двойной скотч. Надёжное крепление гарантирует долгий срок службы. Значительно улучшают стиль вашего автомобиля, по сравнению со штатными ручками, установка не требует особых усилий и навыков. Выкрашены по заводской технологии.

Тюн-авто. Lada 2107. Наружные ручки дверей TUNING в цвет автомобиля. Евро ручки ВАЗ 2107

Производитель Тольятти, фирма Тюн-авто. Продукция вышла в производство с 2007 года. Очень хорошо зарекомендовала себя на Российском рынке качеством покраски и работоспасобностью.Отличаются от подделок стабильной работой , не клинят ни зимой, ни летом. Тюн-авто строго следит за качеством своей выпускаемой продукции, обеспечивая качество европейского уровня. Многие производители ближнего зарубежья пытаются подделать продукцию, но как нам известно по качеству подделка очень отстает.

Особые различия производителя"Тюн-Авто" от производителя ближнего и дальнего зарубежья: Упаковка светло-зеленого цвета На упаковке стоит маркировка в виде печати на которой указан цвет ручек Качественные"евро-ручки" , естественного хвата. НЕ Китай! Безупречный стильный внешний вид.Устанавливаются взамен штатных ручек без каких-либо доработок дверей. ЦВЕТА: Ярко-белый Вишня Гранат Сафари Балтика Магелан Морская пучина Романс Океан Черешня Наутилус Атлантика Зелёный сад Яшма Синяя полночь Мурена Индиго Солярис Петергоф Рубин Пицунда И так далее.. Изготовитель: ООО"Тюн-Авто" (г. Тольятти) В наличии имеются все цвета При заказе в строке"Дополнительно", указывайте цвет автомобиля