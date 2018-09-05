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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.09.2018
              200

              Обманка лямбда зонда

              Телефон
              +79278922015
              Продавец
              Ставр
              0
              Описание товара

              Обманка лямбда зонда (датчика кислорода)

              Обманка универсальна и подходит на все автомобили!Используется при установки прямоточных выхлопных систем.Лямбда зонд или датчик кислорода (ДК) являются неотъемлемыми составляющими выхлопных систем с экологическим стандартом EURO-2 и выше. Лямбда-зонды позволяют контролировать уровень содержания кислорода до и после прохождения катализатора. Если машина соответствует стандарту EURO-3, то в выхлопной системе будет как минимум два лямбда-зонда - один до катализатора, а второй после него. При замене катализатора на пламегаситель, а также при его физическом удалении, величина сигнала, поступающего от второго лямбда-зонда будет совпадать по значению с первым. Это приведет к появлению так называемых ошибок катализатора (P0420 - P0430). В таком случае двигатель переходит в аварийный режим работы. Стехиометрический коэффициент топливной смеси начинает рассчитываться электроникой машины по табличным параметрам, а не по данным от датчиков. В итоге расход топлива увеличивается, а сам двигатель работает нестабильно. Самый простой вариант подавления такой ситуации - это установка на датчик кислорода устройства (называемого обманкой), которое скорректирует поступающий от ДК сигнал.Сделано в России  г.ТольяттиP.S Обманка устанавливается между датчиком кислорода и пауком. Рекомендуется к ассортименту магазинам торгующих прямоточными выхлопными системами, т.к при установке"прямотока" необходимо перепрошивать ЭБУ (как минимум для отключения датчика кислорода). Такая процедура у нас в Тольятти стоит от 500 руб, обманка же датчика кислорода стоит в разы !!! дешевле и может устанавливаться покупателем самостоятельно, при этом прошивка контроллера для отключения датчика кислорода не требуется !!!

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