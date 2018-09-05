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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.09.2018
              650

              Воздухозаборник Subaru на капот автомобиля (Универсальный)

              Телефон
              +79278922015
              Продавец
              Ставр
              0
              Описание товара

              Универсальный, стильный спортивный воздухозаборник, который устанавливается на капот автомобиля и позволяет организовать подачу холодного воздуха в узлы двигателя, которые нуждаются в охлаждении.

                  Воздухозаборник выполнен в спортивном стиле Subaru с небольшим заносом вперёд, а его воздуховоды разделяют две небольших перемычки. Нижняя часть воздухозабоника имеет небольшую плоскость, которая препятствует попаданию влаги в моторный отсек, а также создаёт более надёжное крепление на капоте.    В большинстве случаев подобные воздухозаборники устанавливается с целью изменения внешнего вида автомобиля, но основная задача данного воздухозаборника - транспортировка холодного потока воздуха в заданное место подкапотного пространства, что влечёт за собой возможность организации дополнительного охлаждения таких важных элементов форсированного мотора как воздушный интеркуллер, масляный радиатор и дополнительный радиатор системы охлаждения двигателя.

              Приобретая аэродинамический обвес, имейте в виду, что для его установки Вам потребуется обратиться в специализированный установочный центр - поскольку, как показывает практика, наш среднестатистический покупатель не обладает навыками и технологиями для установки обвесов. Установка представляет собой подгон обвеса по соседним деталям кузова, изготовление необходимых внутренних крепежных элементов, устранение возможных сколов, царапин и неровностей. 

              Автомобильные обвесы, изготовленные из АБС-пластика, обладают рядом преимуществ: низкие цены (в сравнении с полиуретаном или карбоном)

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