Воздухозаборник Subaru на капот автомобиля (Универсальный)

Описание товара

Универсальный, стильный спортивный воздухозаборник, который устанавливается на капот автомобиля и позволяет организовать подачу холодного воздуха в узлы двигателя, которые нуждаются в охлаждении.

Воздухозаборник выполнен в спортивном стиле Subaru с небольшим заносом вперёд, а его воздуховоды разделяют две небольших перемычки. Нижняя часть воздухозабоника имеет небольшую плоскость, которая препятствует попаданию влаги в моторный отсек, а также создаёт более надёжное крепление на капоте. В большинстве случаев подобные воздухозаборники устанавливается с целью изменения внешнего вида автомобиля, но основная задача данного воздухозаборника - транспортировка холодного потока воздуха в заданное место подкапотного пространства, что влечёт за собой возможность организации дополнительного охлаждения таких важных элементов форсированного мотора как воздушный интеркуллер, масляный радиатор и дополнительный радиатор системы охлаждения двигателя.

Приобретая аэродинамический обвес, имейте в виду, что для его установки Вам потребуется обратиться в специализированный установочный центр - поскольку, как показывает практика, наш среднестатистический покупатель не обладает навыками и технологиями для установки обвесов. Установка представляет собой подгон обвеса по соседним деталям кузова, изготовление необходимых внутренних крепежных элементов, устранение возможных сколов, царапин и неровностей.

Автомобильные обвесы, изготовленные из АБС-пластика, обладают рядом преимуществ: низкие цены (в сравнении с полиуретаном или карбоном)