Крепление запасного колеса на дверь + чехол на запасное колесо Ларгус d15 в цвет

Описание товара

Кронштейн запаски на автомобиль Лада Ларгус + Чехол на запасное колесо Ларгус 15' с надписью LARGUSОткидное крепление запасного колеса для Лада Ларгус расположено сзади автомобиля и крепится в штатные отверстия, делает возможным установку ГБО в освободившееся место под багажным отсеком в штатное место запасного колеса. Такой способ установки газобалонного оборудования значительно экономит место в багажнике, в тоже время запаска всегда с вами и неожиданный прокол колеса не станет большой проблемой в пути!Люди которые устанавливают газовое оборудование хотят как можно эффективней использовать свой автомобиль экономя деньги на бензин, но громоздкий газовый баллон занимает много места в багажном отсеке, а ставить его в отсек под запасное колесо, тем самым жертвуя самой запаской и подвергая себя опасности на дороге в случае прокола, не лучшее решение. Сейчас же можно не жертвуя запасным колесом и не занимая полезное пространство багажника устанавливать газовое оборудование. Это особо пригодиться предпринимателям перевозящим большие объемы грузов в своём Лада Ларгусе.Установка кронштейна проста и не займет много времени. Не требует дополнительных сверлений.Комплектация:Кронштейн крепления запасного колеса - 1шт.Монтажный комплект - 1шт.Инструкция по установке - 1шт.Изделие окрашено порошковой краской.Чехол изготовлен из АБС пластика и окрашен в цвет Вашего автомобиля. Имеет радиус 15". Выполняет защитно-декоративную функцию. Защищает колесо от загрязнения. На своей поверхности имеет эмблему"LARGUS".В комментарии к заказу указывайте цвет в который нужно его открасить.На колёса: 185x65 r15Разработано и изготовлено по заказу ООО"Ставр"Россия г.ТольяттиАртикул: 0491Изделие сертифицировано (ссылка на скачивание сертификата)Уважаемые покупатели! У нас есть возможность поставлять Вам изделие в цвет, который более всего подходит Вашему автомобилю. Окрашено изделие полимерной порошковой термокраской в промышленных условиях. Данный вид окраски гарантирует долгое сохранение декоративных свойств изделия и устойчивость к царапинам. Вариант нужного Вам цвета указывайте при заказе в графе"Комментарии к заказу" (на последней странице оформления). Срок окраски - 3 дня. На стоимости - не отражается!!!Варианты покрытия изделия:СеребристыйБелый матЧерный матЧерный глянецАнтик Максимальная защита и комфорт:Передняя защитная труба Ø63 мм.Защита порогов с алюминиевым листомВторой пол в Лада ЛаргусНакладки на зеркалаПневм. упоры капота Ларгус3700 руб.6000 руб.7800 руб.900 руб.1600 руб.