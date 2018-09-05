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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.09.2018
              2 500

              Лампа IPF H3 12v 65w (2шт) (VX32) Xenon Blue

              Телефон
              +79520353353
              Продавец
              МУСТАНГ
              0
              Описание товара

              СEРИЯ X 5000K XENON BLUEВ продаже более 10 лет. Качество зарекомендованное временем Полная безупречная имитация ксенона из всех серий ламп! Автолампы X 5000K специально созданы для тюнинга автомобилей, в высококачественных фарах достигается полная имитация ксенона, эффективна в нормальных дорожных условиях, менее эффективна в дождь, при мокром асфальте, цвет света - 5000 k -насыщенно-белый .Весь газ в колбе IPF X5000K составляет xenon, что позволяет сделать нить накала тоньше и длиннее  и создать более высокое давление в колбе используя особенные свойства газа xenon , за счет этого происходит  увеличение яркости и светового потока (lm) автолампы, при допустимой для бортовой сети нагрузке 65W при13.8-14.2V..Лампа имеет правильную фокусировку пучка и безопасна для встречныхводителей  авто. Класс яркости соответствует при установке в фары с хорошем отражателем.Разработана и производиться IPF Corporation (Япония)с 2002годаЛидер по продажам с 2003года

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