Лампа IPF HB3 12v 65w (2шт) (VX82) Xenon Blue

Описание товара

СEРИЯ X 5000K XENON BLUEВ продаже более 10 лет. Качество зарекомендованное временем Полная безупречная имитация ксенона из всех серий ламп! Автолампы X 5000K специально созданы для тюнинга автомобилей, в высококачественных фарах достигается полная имитация ксенона, эффективна в нормальных дорожных условиях, менее эффективна в дождь, при мокром асфальте, цвет света - 5000 k -насыщенно-белый .Весь газ в колбе IPF X5000K составляет xenon, что позволяет сделать нить накала тоньше и длиннее и создать более высокое давление в колбе используя особенные свойства газа xenon , за счет этого происходит увеличение яркости и светового потока (lm) автолампы, при допустимой для бортовой сети нагрузке 65W при13.8-14.2V..Лампа имеет правильную фокусировку пучка и безопасна для встречныхводителей авто. Класс яркости соответствует при установке в фары с хорошем отражателем.Разработана и производиться IPF Corporation (Япония)с 2002годаЛидер по продажам с 2003года