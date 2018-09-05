Описание товара

Автомобильный видеорегистратор INCAR VR-940 Super Full HD 2304x1296, mp4 Автомобильный видеорегистратор INCAR VR 940 является уникальной новинкой на российском рынке цифрового оборудования, которая будет по достоинству оценена каждым пользователем, в силу высокой степени оснащения и превосходных показателей технических характеристик.На сегодняшний день это устройство крайне необходимо для каждого автомобилиста, так как только данный девайс поможет доказать свою невиновность в произошедшем инциденте, и никакие свидетели не смогут опровергнуть запись, на которой все зафиксировано.Угол обзора, составляющий 160 градусов, обеспечит обширное изображение, позволяющее увидеть множество дополнительных объектов, которые могут внести существенные коррективы в процесс разбирательства. Например, важнейшую роль может сыграть цвет сигнала светофора, который горел на момент происшествия.Авторегистратор INCAR VR 940 осуществляет съемку в превосходном качестве, в формате Super Full HD с разрешением записи 2304*1296, что является новшеством, так как ни одна модель данной категории устройств не может похвастаться таким параметром съемки.Ночной режим обеспечит отличное качество видеоматериалов, при условиях низкого уровня освещения или его полном отсутствии.Вам не составит никакого труда полностью восстановить историю инцидента, определить действия всех участников, и, как следствие, установить истинного виновника.Данная модель оснащена встроенным дисплеем, на котором можно воспроизвести и продемонстрировать всем участникам, что значительно упростит ситуацию в первые минуты происшествия.Встроенный G сенсор, реагирующий на любую внештатную ситуацию, это может быть резкое ускорение, поворот, столкновение, удар и так далее, сохранит ролики, на которых все зафиксировано, в отдельной папке на карте памяти.Регистратор INCAR VR 940 осуществляет съемку в циклическом режиме, то есть запись будет накладываться отдельными файлами, и после заполнения емкости накопителя, старые ролики будут автоматически стираться, освобождая место для съемки новых.Представленная модель является самой передовой, и будьте уверены, Вы не разочаруетесь, остановив свой выбор на ней.Технические характеристикиТоварПроизводительINCARСтрана производителяКитайВидеорегистратор, модельINCAR VR 940Особенности1. Необходима качественная SD карта 16-32Гб, 6-10 класс. 2. Перед началом работы необходимо отформатировать карту непосредственно на аппарате. Видео регистраторы с GPS ставят свою метку тома и прописывают в корневой каталог карты свой медиа плеер, с помощью которого можно просматривать файлы на ПК. 3. Отключить датчик движения, если нет значительной пробки на дороге, т.к. он останавливает циклическую запись при заполнении карты SD. 4. Выставить циклическую запись от 2-х до 5-ти минут (оптимально). 5. Часовой пояс +4. 6. Видео регистратор имеет функцию защиты записи, т.е. при столкновении аппарат переходит в защищённый режим записи и выключить его можно только нажатием кнопки Reset (не рекомендуется). Файлы помещаются в отдельную папку. Функция действует в течение 3-х минут, после чего аппарат возвращается в рабочее состояние.Гарантийный срок12 месяцевСпецификацияРазрешение видеозаписи/частота кадров2304*1296/30 К \ CПроцессорМикропроцессор Ambareiia A7,обеспечивающий высококачественное изображение