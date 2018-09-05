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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.09.2018
              750

              USB кабель переходник для штатной магнитолы Mitsubishi

              Телефон
              +79520353353
              Продавец
              МУСТАНГ
              0
              Описание товара

              Отправка почтой по 100% предоплате. Отправление можно будет отслеживать по почтовому ИД.Mitsubishi переходник USB позволяет подключить USB накопители к штатной магнитоле на автомобилях MitsubishiПредназначен для подключения USB флешек с музыкальными файлами к штатной магнитоле, при этом Вы можете переключать треки как кнопками на руле, так и со штатной панели магнитолы.Номер оригинальной запчасти: ________Описание: Совместим с автомобилями Mitsubishi ASX и другими, оборудованными штатным разъёмом для переходника USBРазъём USB Штатный разъём Mitsubishi USBДлина шнура 30см.

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