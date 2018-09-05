USB кабель переходник для штатной магнитолы Mitsubishi

Описание товара

Отправка почтой по 100% предоплате. Отправление можно будет отслеживать по почтовому ИД.Mitsubishi переходник USB позволяет подключить USB накопители к штатной магнитоле на автомобилях MitsubishiПредназначен для подключения USB флешек с музыкальными файлами к штатной магнитоле, при этом Вы можете переключать треки как кнопками на руле, так и со штатной панели магнитолы.Номер оригинальной запчасти: ________Описание: Совместим с автомобилями Mitsubishi ASX и другими, оборудованными штатным разъёмом для переходника USBРазъём USB Штатный разъём Mitsubishi USBДлина шнура 30см.