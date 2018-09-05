Антена StarLine GPSГЛОНАСС 1шт

Описание товара

Антенный модуль StarLine GPS/ГЛОНАСС - Мастер предназначен для совместного использования с охранно-телематическими комплексами:StarLine E60 / E90StarLine A64 / А94StarLine В64 / В94StarLine D64 / D94StarLine A63 / A93Для работы модуля StarLine GPS в охранном комплексе должен быть установлен модуль StarLine GSM!Модули StarLine GPS/GSM легко интегрируются с охранно-телематическим комплексом и позволяют значительно расширить его возможности: определение места расположения вашего автомобиля, управление сигнализацией и прием сообщений тревоги от автомобиля практически без ограничении расстояния - везде где действуют операторы сотовой связи. Полная информация о состоянии автомобиля приходит на телефон владельца в виде голосового оповещения или в виде SMS сообщений. Мониторинг перемещений вашего автомобиля с помощью бесплатного сервера www.Starline-online.ru и мобильного приложения StarLine Телематика. Комплект для установочного центра включает в себя:Активная антенна StarLine GPS/ГЛОНАСС - 3 шт.Инструкция по установке и настройке - 1 шт.УпаковкаРозничная цена комплекта 7800р. Внимание, цена на сайте указана за один модуль StarLine GPS!