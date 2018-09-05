Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 05.09.2018
              2 600

              Антена StarLine GPSГЛОНАСС 1шт

              Телефон
              +79520353353
              Продавец
              МУСТАНГ
              0
              Описание товара

              Антенный модуль StarLine GPS/ГЛОНАСС - Мастер предназначен для совместного использования с охранно-телематическими комплексами:StarLine E60 / E90StarLine A64 / А94StarLine В64 / В94StarLine D64 / D94StarLine A63 / A93Для работы модуля StarLine GPS в охранном комплексе должен быть установлен модуль StarLine GSM!Модули StarLine GPS/GSM легко интегрируются с охранно-телематическим комплексом и позволяют значительно расширить его возможности: определение места расположения вашего автомобиля, управление сигнализацией и прием сообщений тревоги от автомобиля практически без ограничении расстояния - везде где действуют операторы сотовой связи. Полная информация о состоянии автомобиля приходит на телефон владельца в виде голосового оповещения или в виде SMS сообщений. Мониторинг перемещений вашего автомобиля с помощью бесплатного сервера www.Starline-online.ru и мобильного приложения StarLine Телематика.  Комплект для установочного центра включает в себя:Активная антенна StarLine GPS/ГЛОНАСС - 3 шт.Инструкция по установке и настройке - 1 шт.УпаковкаРозничная цена комплекта 7800р.  Внимание, цена на сайте указана за один модуль StarLine GPS!

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store