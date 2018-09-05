Золотая выгонка 3М 10см

Описание товара

Золотая выгонка 3М. 10смЗолотая выгонка 3М – применяется для удаления установочного раствора из под пленки на форточках и боковых стеклах автомобиля. Выгонка обладает большой эластичностью, что позволяет избежать заломов на пленке при сильном усилии, кроме того она не плавится под воздействием высокой температуры горячего воздуха строительного фена.Тонировка автомобиля – современный способ украсить и защитить своего «железного коня». Тонировка – это не только затемнение стекол, придающее автомобилю элегантный внешний вид. Тонировка – это еще и надежная защита от множества неприятностей.Тонировка авто традиционно выполняется двумя способами: напылением и нанесением специальной тонировочной пленки. Каждый способ тонировки имеет свои преимущества и недостатки.Напыление тонкого слоя металла или полимера выполняется с внутренней стороны стекла и хотя этот способ считается более дешевым, он уже практически нигде не используется. Тонировка автомобиля напылением требует демонтажа обшивки и стекла дверей автомобиля. Напыление обладает зеркальным эффектом, а это является нарушением ПДД.Помимо этого, напыление легко поцарапать, но его нельзя удалить со стекол. Поэтому при повреждении тонировки напылением необходима замена всех тонированных стекол.Тонировка автомобиля с помощью тонировочных пленок пользуется на сегодняшний день наибольшей популярностью.Тонировка автомобиля: преимущества тонировочных пленокТонировка автомобиля тонировочными пленками выполняется довольно просто: на внутреннюю сторону стекла наклеивается специальная полимерная пленка. Причем сделать это можно без демонтажа стекла, а значит, нет дребезжания стекол, неправильной установки стекол и т.д.Важно использовать качественные профессиональные тонировочные пленки, поскольку пленки низкого качества могут отслоиться, помутнеть, поцарапаться. К тому же, низкокачественные пленки могут ухудшать видимость, особенно в темное время суток.Поэтому тонировка авто должна производиться только с помощью качественного продукта от ведущих мировых производителей. Современные высококачественные тонировочные пленки Sun-Gard от американской компании Solamatrix Inc являются экологически чистыми, нетоксичными, негорючими. Пленки Sun-Gard в течение долгих лет эффективно выполняют возложенные на них задачи.Тонировка автомобиля: основные преимуществаДостоинства тонировки автомобилей трудно переоценить. Тонировка автомобиля делает стекла прочнее, защищает салон и пассажиров авто от ультрафиолета, предотвращает перенагревание и переохлаждение салона. И, конечно же, тонировка автомобиля улучшает его внешний вид.Тонировочные пленки Sun-Gard способны поглощать до 95% ультрафиолетового излучения, поэтому тонировка автомобиля пленками Sun-Gard препятствует эффекту «выгорания» обивки салона, когда под действием ультрафиолета цвет обивки теряется, она становится более блеклой, непривлекательной.Тонировка авто защищает салон и пассажиров от осколков разбитого случайно или намеренно стекла автомобиля – все осколки прочно закреплены на пленке. Тонировочные пленки Sun-Gard способны выдерживать удар с энергией в 60-70 кДж – это соответствует силе удара камня, брошенного с близкого расстояния.Тонировка авто также помогает сэкономить. Не позволяя салону перегреваться в летнюю жару и переохлаждаться в зимнюю стужу, тонировка снижает расходы топлива на обогрев или охлаждение автомобиля. С тонировкой водитель и пассажиры авто могут чувствовать себя комфортнее.Кроме того, тонировка авто защищает от слепящего света фар, от яркого солнца, поскольку устраняет блики. Это способствует безопасности движения на дорогах.И, наконец, затемненные стекла автомобиля не позволят злоумышленникам и просто любопытным прохожим рассмотреть «внутренности» машины, а значит пассажиры автомобиля и оставленные в автомобиле вещи не станут предметом интереса посторонних.Тонировка лобового стекла, боковых стекол, тонировка заднего стеклаТонировка стекол автомобиля, несомненно, имеет много достоинств, однако в соответствии с ПДД тонировка авто ограничивается. Правилами дорожного движения установлено, что светопропускание стекол автомобиля должно быть не менее 75% на лобовом стекле и 70% на боковых. Это значит, что из 100% попавших на стекло лучей света, сквозь стекло должно пройти не менее 70 или 75% световых лучей. В противном случае это будет являться нарушением ПДД.Однако даже нетонированные автомобильные стекла не пропускают 100% света, а пропускают лишь 70-98%, в зависимости от марки. Поэтому «запас» для тонировки в некоторых случаях очень мал. Для сдерживания ультрафиолетового излучения достаточно тонировки с затемнением даже в 5%, однако видимый эффект затемнения может быть достигнут при тонировке от 50% и выше.Тонировка заднего стекла и тонировка боковых стекол не нормируются и могут быть выбраны по желанию владельца авто. Но чрезмерная тонировка лобового стекла может быть аварийно опасна, поскольку излишнее затемнение может спровоцировать ухудшение видимости в плохих погодных условиях или в сумерках, в ночной период.По правилам ПДД допускается нанесение на лобовое стекло тонировочной полосы шириной не более 14 см для защиты от слепящего света или яркого солнца. Сочетание такой полосы и прозрачной защитной тонировочной пленки является наиболее удачным решением.Тонировка авто должна выполняться только профессионалами, ведь она требует особой тщательности, строгого соблюдения условий тонировки, специальных инструментов и навыков.Только профессиональная тонировка автомобиля - залог комфорта и безопасности на дорогах!