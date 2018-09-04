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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.09.2018
              1 300

              Матовая пленка для авто Голубой

              Телефон
              +79376503456
              Продавец
              НАРУЖКА63
              0
              Описание товара

              Толстая литая самоклеящаяся пленка Avery Dennison  серии Supreme Wrapping FilmПленки Avery Dennison – это экономия времени, легкость в применении и долгий срок службы.Благодаря уникальной клеевой технологии Avery Easy Apply™RS, разработанной компанией Avery Dennison, достигается более быстрое и качественное нанесение пленки на оклеиваемую поверхность. Основные характеристики:> Качество и долговечность> Отличная прилегаемость материала к неровным поверхностям> Множество цветов и структур + защитный слой> Уникальная клеевая технология Avery Easy Apply™ RS> Рулоны размером 1.52 м x 25 м> Отличная прилегаемость материала к неровным поверхностям

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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