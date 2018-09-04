Матовая пленка для авто Голубой

Описание товара

Толстая литая самоклеящаяся пленка Avery Dennison серии Supreme Wrapping FilmПленки Avery Dennison – это экономия времени, легкость в применении и долгий срок службы.Благодаря уникальной клеевой технологии Avery Easy Apply™RS, разработанной компанией Avery Dennison, достигается более быстрое и качественное нанесение пленки на оклеиваемую поверхность. Основные характеристики:> Качество и долговечность> Отличная прилегаемость материала к неровным поверхностям> Множество цветов и структур + защитный слой> Уникальная клеевая технология Avery Easy Apply™ RS> Рулоны размером 1.52 м x 25 м> Отличная прилегаемость материала к неровным поверхностям