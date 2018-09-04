Нитевидный нож Knifeless

Описание товара

Безножевые ленты Knifeless разработаны специально для точной резки автовинила.При установке виниловой пленки на машину, вы часто сталкивались с необходимостью порезки пленки прямо на кузове. Используя обычный нож, вы рискуете поцарапать лакокрасочное покрытие.Для безопасной и быстрой порезки теперь можно использовать безножевые ленты Knifeless. Нитевидный нож — это прочная тонкая нить, вставленная в гибкую самоклеющуюся ленту. Нить становится превосходным режущим инструментом, легко проходя сквозь наклеенную поверх виниловую пленку.