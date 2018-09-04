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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.09.2018
              1 900

              Нитевидный нож Knifeless

              Телефон
              +79376503456
              Продавец
              НАРУЖКА63
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              Описание товара

              Безножевые ленты Knifeless разработаны специально для точной резки автовинила.При установке виниловой пленки на машину, вы часто сталкивались с необходимостью порезки пленки прямо на кузове. Используя обычный нож, вы рискуете поцарапать лакокрасочное покрытие.Для безопасной и быстрой порезки теперь можно использовать безножевые ленты Knifeless. Нитевидный нож — это прочная тонкая нить, вставленная в гибкую самоклеющуюся ленту. Нить становится превосходным режущим инструментом, легко проходя сквозь наклеенную поверх виниловую пленку.

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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